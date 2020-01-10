طقس الجمعة.. بارد مع كتل ضبابية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن يكون الطقس باردا نسبيا إلى بارد، خلال الليل والصباح، بكل من المرتفعات، والمنطقة الشرقية، والهضاب، والجنوب الشرقي للبلاد وداخل المملكة.

وستتشكل كتل ضبابية، خلال الصباح، بالسواحل، وسهول المحيط الأطلسي الشمالية، وشمال الأقاليم الجنوبية والمنطقة الشرقية، وسيصبح الطقس، تدريجيا، غائما بعد الزوال والليلة القادمة، مع قطرات مطرية متفرقة بالشرق، والواجهة المتوسطية، والريف، والسايس والأطلس المتوسط .

كما ستتشكل سحب منخفضة كثيفة مع قطرات متفرقة بالغرب، واللوكوس، والسواحل شمال الجديدة، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب على العموم في باقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشمالي بالجنوب والشرق والواجهة المتوسطية والسهول الشمالية، ومتقلبة في باقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 3 و3 درجات بالمرتفعات والمنطقة الشرقية، وما بين 2 و7 درجات بالجنوب الشرقي وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الداخلية والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وما بين 6 و13 درجة في باقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 6 و13 درجة بالمرتفعات والريف والهضاب الشرقية وما بين 14 و19 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وما بين 18 و24 درجة بمنطقة سوس والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان على طول السواحل الأطلسية.