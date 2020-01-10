حمام في إقامة  سكنية مثار شكوى  في الصخور السوداء

يواصل سكان إقامة الفنون بزنقة “غيز” بالصخور السوداء بالدار البيضاء احتجاجهم من أجل تدخل السلطات المعنية والاستجابة لشكاياتهم المختلفة، وتسجيلهم لتعرض للمشروع الذي يعكف صاحبه على تشييده بالطابق السفلي للعمارة A من الإقامة، مطالبين بإيقاف الأشغال وسحب الرخصة رقم 594/2019 الممنوحة لشركة بول دور.

وتعبر الساكنة عن رفضها لهذا المشروع، وهو مشروع يتعلق بمركز للتجميل، ويعتمد جانب مهم من نشاطه على حمام مدمج في المشروع.

ويرفض السكان هذا المشروع، بسبب أن اقتناءهم للشقق بالإقامة المذكورة لم يكن على أساس وجود مشروع لمركز للتجميل.

كما أن هذا المشروع ومنذ الشروع في تنفيذه، تسبب في عدة أضرار للإقامة، وهي محل شكاوى مختلفة للسلطات المعنية تعززها محاضر العون القضائي، كما أن المشروع بما يتضمنه من حمام واستعمال للماء الساخن وما ينتجه من رطوبة من شأنه التأثير على البنية الأساسية للإقامة خاصة على مستوى العمارة .

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كما أن سخانات الماء التي يعمل على تركيبها على واجهة العمارة وتحت الطابق الأول مباشرة لتشكل قنابل موقوتة، تهدد حياة الساكنة. كما أنها تخالف الضوابط العمرانية للمدينة.

ويتوجه سكان الإقامة المذكورة بنداء إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ومنه إلى جهة الدار البيضاء سطات من أجل التدخل العاجل لسحب الرخصة المذكورة.

ويشار إلى أن الساكنة كانت قد توجهت بعدة شكايات في الموضوع لكل من جماعة الدار البيضاء ومقاطعة الصخور السوداء وعامل عمالة عين السبع الحي المحمدي وقائد الملحقة الإدارية الصخور السوداء. كما وضعوا تعرضا على المشروع لدى كل هذه الإدارات خلال شهر أكتوبر الماضي.