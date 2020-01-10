طهران: "من المؤكد" أن الطائرة الأوكرانية لم تصب بصاروخ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية، علي عابد زاده، اليوم الجمعة، أنه من "المؤكد" أن الطائرة الأوكرانية التي تحطّمت قرب طهران هذا الأسبوع لم تصب بصاروخ.
وقال خلال مؤتمر صحافي في طهران إن "هناك أمر واحد مؤكد هو أن هذه الطائرة لم تصب بصاروخ"، بعدما أكدت كل من بريطانيا وكندا أن مصادر استخباراتية أشارت إلى أن الطائرة أسقطت جراء خطأ في منظومة الدفاع الجوي الإيرانية.
وصرّح عابد زاده أن "المعلومات المسجّلة في الصندوقين الأسودين، أساسية بالنسبة لمنظمة الطيران للتمكن من إصدار بيان". وشدد على أن "أي تصريحات تصدر قبل استخراج البيانات، لا تعد آراء خبراء".
وتأتي التصريحات الصادرة عن بريطانيا وكندا في وقت أظهر تسجيل مصوّر على ما يبدو لحظة إصابة الطائرة.
ويظهر التسجيل الذي أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أنها تحققت منه، جسمًا يتحرّك بشكل سريع ويرتفع في السماء قبل أن يظهر وميض ثم يخفت ويواصل تحرّكه إلى الأمام. وبعد عدة ثوان، سمع دوي انفجار.
وقال عابد زاده "شاهدنا بعض المقاطع المصورة. نؤكد أن الطائرة احترقت لما بين 60 و70 ثانية" قبل الانفجار. وأضاف أنه مع ذلك "لا يمكن أن تكون مسألة أنها أصيبت بجسم ما صحيحة علميًا".
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