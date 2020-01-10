عرابة: إطلاق نار وإلقاء قنبلة نحو منزل مأهول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقدم جناة على إطلاق النار وإلقاء قنبلة نحو منزل مأهول في حي "المراح" بمدينة عرابة، فجر اليوم الجمعة.
وأسفرت الجريمة، عن إلحاق أضرار مادية في الممتلكات دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.
وبدورها، فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.
هذا، وشهدت البلدات العربية في الآونة الأخيرة تصاعدا خطيرا في جرائم إطلاق النار والاعتداء على الممتلكات، في الوقت الذي يطالب المواطنون العرب الشرطة القيام بدورها في الحد من ظاهرة العنف والجريمة وتوفير الأمن والأمان في المجتمع العربي.
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