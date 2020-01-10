ميسي: ارتكبنا أخطاء الأطفال أمام أتلتيكو مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نقلت تقارير صحفية، عن نجم وقائد برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، قوله إنه "يثق في مدرب الفريق إرنستو فالفيردي، على الرغم من الهزيمة بنتيجة 3-2 أمام أتلتيكو مدريد، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني".

وذكر ميسي خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "أردنا التأهل إلى النهائي، وكنا نريد الفوز لكننا قدمنا صورة مختلفة تماما عما كنا نفعله في الملعب، مقارنة بالمباراة الأولى هذا العام ضد إسبانيول، فنهاية العام الماضي لم تكن طيبة، فنحن لعبنا بالأمس مباراة رائعة، ولسوء الحظ لم ننتصر".

وأضاف "نعم لدينا ثقة في فالفيردي، وما زلنا نعمل ونحاول التحسن، والآن سيكون لدينا المزيد من الأيام للتحضير للمباراة المقبلة، حيث ينتظرنا الكثير، وأمامنا عدة أشياء تحتاج للتحسين".

Advertisements

وتابع "اتخذنا خطوة أبعد من الهزيمة، وندرك أننا لم نفعل الأشياء كما نرغب، وهذا العام سوف نحاول مواصلة السير في طريقنا، وألا نرتكب أخطاء الأطفال التي ارتكبناها بالأمس".

وعن الانتقادات ضد فالفيردي، أجاب "إنه أمر طبيعي حين تحدث الهزيمة، ويرى الجمهور أن فريقهم لا يلعب كما يرغبون منا، ويجب أن نكون أكثر اتحادًا من أي وقت مضى، وأن نكون مجموعة قوية ونتحرك للأمام".

واختتم "نعيش وقتًا صعبًا، لأننا خسرنا لقبًا كنا نتطلع للفوز به، وعلينا مواصلة التحسن والتطور".