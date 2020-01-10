فالفيردي مهدد بالرحيل عن تدريب برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن المدرب إرنستو فالفيردي مهدد بالرحيل عن تدريب فريق برشلونة الإسباني، عقب الخسارة أمام أتلتيكو مدريد.

وخسر برشلونة أمام أتلتيكو بنتيجة 3-2، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، ليودع البطولة من الدور نصف النهائي.

ووفقًا لـ"راديو كاتالونيا"، فإنه لا يوجد إجماع على فالفيردي بين أعضاء مجلس إدارة برشلونة.

وأوضح التقرير، أن المدير الفني في وضع حساس للغاية، ليس فقط بسبب الهزيمة أمام أتلتيكو، وإنما بسبب أمور كثيرة تراكمت، فقللت من فرص بقائه.

ولفت التقرير إلى أن إدارة برشلونة ستعقد اجتماعًا يوم الإثنين المقبل، لحسم مصير فالفيردي.