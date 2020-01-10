أوكرانيا لا تستبعد إسقاط طائرتها في إيران عبر صاروخ

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إنه لا يستبعد احتمال سقوط الطائرة التابعة لشركة الخطوط الدولية الأوكرانية في إيران نتيجة إصابتها بصاروخ.



وأضاف ريلينسكي: "لا أستبعد احتمال سقوط الطائرة في إيران نتيجة إصابتها بصاروخ مما أدى لمقتل جميع من كانوا على متنها لكن ذلك لم يتأكد حتى الآن".

وأضاف أنه سيتناقش مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن التحقيق في وقت لاحق اليوم.

واستيقظ العالم، صباح الأربعاء الماضي، على كارثة مأساوية جراء تحطم طائرة ركاب مدنية عملاقة من "طراز بوينج 737" تتبع الخطوط الجوية الأوكرانية في إيران، أودت بحياة 176 شخصا، وسط عاصفة من التساؤلات جراء تزامن سقوطها مع توترات تضرب المنطقة.

وتحدثت تقارير إعلامية حول فرضية إصابتها بصاروخ جراء تزامن السقوط مع استهداف إيران قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق بصواريخ باليستية.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قد قال، الخميس، إن الطائرة الأوكرانية أسقطت على الأرجح بصاروخ إيراني وذلك استنادا إلى مصادر كندية وغيرها.

وأبدت فرنسا، الجمعة، استعدادها للمساهمة في تحقيقات الجارية بشأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي تحطمت بُعيد إقلاعها من طهران.

وقال جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي: "باريس مستعدة لتقديم خبرتها في حادث تحطم طائرة البوينج في إيران".

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يأتي ذلك فيما أعلنت الوكالة الأمريكية المكلفة بـ"سلامة النقل" أنها تلقت مذكرة من السلطات الجوية المدنية الإيرانية للتحقيق في أسباب تحطم الطائرة الأوكرانية.

وقالت الوكالة، في بيان، إنها تواصل متابعة الوضع حول تحطم الطائرة وتقييم مستوى مشاركتها في التحقيق.

وكانت وسائل إعلام أمريكية نقلت عن مصادر استخباراتية قولها إن الطائرة الأوكرانية المنكوبة تم إسقاطها بواسطة نظام صواريخ مضاد للطائرات.

ورجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضية إسقاط الطائر الأوكرانية جراء "خطأ بشري"، وقال في تصريحات صحفية، مساء الخميس: "لديّ شكوك بأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران سقطت نتيجة خطأ بشري".

وسادت حالة من الجدل حول أسباب تحطم الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران، خاصة بعد تراجع كييف عن تصريحاتها عقب الحادث، وتعنت طهران في تسليم الصندوقين الأسودين.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، الخميس، أنها تدرس فرضيات عدة بشأن سقوط الطائرة المدنية فوق إيران، ولا سيما فرضية العمل الإرهابي.



بحسب وكالة "رويترز"، فإن السلطات الأوكرانية تبحث في إمكانية إصابة الطائرة المنكوبة بصاروخ مضاد للطائرات، ربما أدى إلى تحطمها.

وقال أمين عام مجلس الأمن الوطني الأوكراني أولكسي دانيلوف، إن المحققين الأوكرانيين يريدون البحث في احتمال وجود حطام صاروخ في موقع تحطم الطائرة، بعد الاطلاع على معلومات على الإنترنت.