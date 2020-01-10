ماذا يخبئ إكسبو دبي للعالم في 2020؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحداث كبيرة تنتظر دبي مع نهاية عام 2019 وحلول عام 2020 أبرزها على الإطلاق إكسبو 2020، عشرة أشهر تفصلنا عن انطلاق الإكسبو الأول بمنطقة الشرق الأوسط.

"العين الإخبارية" تكشف، خلال التقرير التالي، عن ماذا يخبئ لنا الحدث المنتظر؟

فمنذ بداية العام، من المتوقع أن تنشط الفعاليات التحضيرية للمعرض العالمي، ومع حلول يوليو 2020 ستكون جميع أجنحة الدول منجزة بشكل كامل، فيما سيشهد شهر سبتمبر الاختبارات التحضيرية لهذه المباني.

ويحل موعد الافتتاح الكبير في أكتوبر 2020، حيث يستقطب إكسبو على امتداد ستة أشهر أكثر من 25 مليون زائر وهي أعلى نسبة من الزوار الدوليين في تاريخ هذا المعرض الدولي الممتد منذ 168 عاما

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يتميز معرض إكسبو 2020 في دبي مقارنة بالمعارض السابقة بالحرص على التقيد بمعايير الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة العالمية، ويعد الأكثر شمولا ومشاركة حيث يجتمع تحت مظلته ١٩٢ دولة.

ويقدم إكسبو 2020 دبي برنامجا مميزا للمتطوعين يهدف إلى استقطاب ما يزيد على 30 ألف متطوع من مختلف الأعمار والجنسيات والثقافات.

المعرض الدولي الممتد من نهاية 2020 إلى أبريل 2021 يعقد الجزء الأكبر منه في العام الذي تحتفل فيه دولة الإمارات باليوبيل الذهبي لتأسيسها لتثبت خلال مسيرتها الاستثنائية أن كل شيء يمكن تحقيقه إذا ما اجتمعت الرؤية والعزيمة وتسعى في إكسبو إلى ممارسة دورها في إلهام العالم بانطلاق شرارة الإبداع والابتكارات التي سترسم ملامح مسيرة التقدم البشري لعشرات السنوات المقبلة.