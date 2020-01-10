بومبيو يلتقي نظيريه الياباني والكوري الجنوبي الأسبوع المقبل

أعلنت الخارجية الأمريكية، الجمعة، أن الوزير مايك بومبيو سيلتقي نظيريه الياباني تارو كونو والكوري الجنوبي كانج كيونج-هوا مطلع الأسبوع المقبل.

ويأتي ذلك بعد أسبوعين من إعلان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أن بلاده أنهت الوقف الاختياريّ للتجارب النووية وتجارب الأسلحة البالستية العابرة للقارات.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان،: "سيُعقد هذا اللقاء في خليج سان فرانسيسكو بكاليفورنيا حيث سيكون بومبيو متواجدا من الأحد حتى الأربعاء.

وأعلن كيم في وقت سابق أن بيونج يانج أنهت الوقف الاختياريّ للتجارب النووية وتجارب الاسلحة البالستية العابرة للقارات، متوعدا بفعل "مروع" ضد الولايات المتحدة.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية نقلت في وقت سابق عن كيم قوله، أمام مسؤولين في حزبه الحاكم،: "ليس لدينا أي سبب لمواصلة الارتباط بشكل أحادي بهذا الالتزام".

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وأضاف: "سوف يكتشف العالم في المستقبل القريب سلاحا استراتيجيا جديدا".

وتمثل تصريحات كيم هذه تهديدا للدبلوماسية النووية التي اعتُمدت خلال العامين الماضيين، غير أن الرد الأمريكي على هذه التصريحات جاء معتدلاً.

إذ قال الرئيس دونالد ترامب: "وقّعنا اتفاقا يتحدث عن نزع السلاح النووي. كانت هذه الجملة الاولى، وقد تم ذلك في سنغافورة. أعتقد أن (كيم) رجل يلتزم بكلامه"، في إشارة إلى القمة التاريخية التي جمعتهما في سنغافورة في عام 2018.

ووصلت المحادثات بين البلدين إلى حائط مسدود إثر انهيار القمة الثانية بين كيم وترامب في فبراير/شباط 2019.

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد أكد أن الولايات المتحدة تريد "السلام وليس المواجهة" مع كوريا الشمالية.

وأعلن كيم في 2018 أن كوريا الشمالية لم تعد بحاجة إلى إجراء مزيد من الاختبارات النووية أو اختبارات الصواريخ العابرة للقارات، لكن تصريحاته، مؤخرا، تهدد الدبلوماسية النووية التي اعتُمدت خلال العامين الماضيين.