وزير الدفاع الياباني يأمر بنشر قوات الدفاع الذاتي في الشرق الأوسط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر وزير الدفاع الياباني تارو كونو تعليماته بنشر سفينة حربية وطائرتي دورية من طراز "بي-3 سي" في الشرق الأوسط، الجمعة، لحماية السفن التي تجلب البضائع إلى اليابان.

وقال كونو - في تصريحات للصحفيين - إن طائرتي الدورية ستغادران اليابان، السبت، وتبدآن عملياتهما في 20 يناير/ كانون الثاني.

وأضاف أن المدمرة ستغادر اليابان متجهة إلى المنطقة في الثاني من فبراير/ شباط وتبدأ دورياتها في وقت لاحق من الشهر.

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وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قال، الإثنين، إن بلاده ستنشر قوة من الدفاع الذاتي في الشرق الأوسط، لضمان سلامة السفن اليابانية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شينزو آبي قوله: "سنضمن سلامة السفن اليابانية بالشرق الأوسط بنشر قوة من قوات الدفاع الذاتي".

ويتصاعد القلق الدولي من الوضع الأمني في العراق والمنطقة بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية، ما دفع عدة دول غربية لتحذير رعاياها من السفر إلى هناك.