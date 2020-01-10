الفساد فى تركيا.. زيادة أجر راتب أحد الأوصياء بديار بكر التابع لحزب أردوغان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يناير 2020

أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن مجلس بلدية باغلار بمدينة ديار بكر التركية رفع راتب محمد آكار، نائب رئيس البلدية التابع لحزب الرئيس التركى رجب طيب اردوغان، تماشيًا مع الزيادة في الحد الأدنى للأجور 15% ليرتفع من 160 إلى 185 ليرة تركية، حيث إن محمد آكار التابع لحزب العدالة والتنمية ويعمل فى منصب نائب رئيس البلدية، عينه حسين باى أوغلو رئيس البلدية الذى تم تنصيبه كرئيسا للبلدية، وذلك من قبل المجلس الأعلى للانتخابات، بدلا عن زياد جايلان التابع لحزب الشعوب الديمقراطى والذى فاز بالبلدية بنسبة أصوات 71% فى انتخابات البلدية التركية فى 31 مارس الماضى.

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وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إن السلطات التركية اعتقلت، طوال عام 2019، نحو 4 آلاف و567 شخصًا، وحاكمت 797 آخرين، من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، كما عينت أوصياء على 32 بلدية تركية تابعة للحزب، فيما أعد حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، تقريرًا بشأن الاعتقالات والعمليات المنظمة ضد الحزب في عام 2019.

واستطرد موقع تركيا الآن: حلت شهور مارس وأغسطس وأكتوبر، في مقدمة الشهور التي شهدت أكبر حالات الاعتقال، وأُلقي القبض على 683 شخصًا، وحوكم 120 آخرون في شهر مارس الذي تمت فيه الانتخابات المحلية في تركيا، أما في شهر أغسطس، الذي عُين فيه أوصياء على بلديات ديار بكر وفان وماردين التركية من قبل وزارة الداخلية التركية، أُلقي القبض على 1000 شخص، وشهد محاكمة 418، كما تم تعيين أوصياء في 32 بلدية تابعة لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي حتى 25 ديسمبر 2019، واعتُقل رؤساء 24 بلدية في إطار التحقيقات الإرهابية ضدهم.

وكان موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أكد أن فاكهة العنب الطازج أصبحت من أكثر المنتجات الأعلى ارتفاعًا في الأسعار لشهر ديسمبر في إسطنبول بنسبة 35.35%، وكان البرتقال الأقل سعرًا بنسبة 15.90%.، حيث أعلنت غرفة تجارة إسطنبول أعلى وأرخص المنتجات فى شهر ديسمبر 2019، وكانت أعلى نسبة زيادة فى النفقات الغذائية والفواكة الطازجة من نصيب العنب الطازج، بارتفاع 35.35%. خلال الفترة الماضية.