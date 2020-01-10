صحيفة: حكومة الوفاق تحولت إلى بوابة للمخططات التركية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يناير 2020

قالت صحيفة البيان الإماراتية،إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فشل في الحصول على أي دعم دولي لعمليته المرتقبة في ليبيا، وتبعثرت أحلام أنقرة بعد مواجهة الافتراضات الخاطئة التي تنتهجها الحكومة التركية إزاء المنطقة العربية.



وأضافت الصحيفة، اقتنعت جلّ الدول أن دعم خطة أردوغان سيزيد من تأجيج الفوضى والصراع في ليبيا، ويعطّل التوافق بين الأطراف الليبية، إذ أن أنقرة خسرت مصداقيتها في المنطقة بسبب رهانها على جماعة الإخوان الإرهابية التي يعتبرها الجميع تهديداً وجوديا، فبدلاً من إتباع سياسة احتلالية، يتعين على تركيا العمل تجاه اتفاق سلام يعيد الأمن والاستقرار لليبيا".

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وأشارت الصحيفة، إلى أن سياسة تركيا تعتمد على التدخل في شؤون الدول الأخرى، من خلال توفير غطاء للإرهاب لمنع تطور أي موقف ليبي يؤدي إلى تحقيق الوحدة .

ولفتت إلى إن "حكومة الوفاق" تحولت إلى بوابة للمخططات التركية الساعية إلى مد النفوذ في البلاد وتحقيق أحلام أردوغان، حيث يبدو واضحاً ارتهانها إلى الأجندات التركية لدرجة الإصرار على تسليم ليبيا إلى الأتراك في محاولة للحفاظ على السلطة".

واختتمت،أطماع أردوغان التوسعية وأحلامه الاستعمارية لا تعترف بالحدود ولا بسيادة الدول، فأنقرة تمارس الوصايا الاحتلالية، لكنها تتناسى أن خطواتها باتت مفضوحة، فرفض المحيط الإقليمي لمخططها في ليبيا، جاء ليؤكد أن مشروع الإمبراطورية العثمانية قد أفلس وانتهت صلاحيته.