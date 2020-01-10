حفتر يقطع الطريق على عملاء أردوغان (تفاصيل)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يناير 2020

أشاد الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، اليوم، برفض قائد الجيش الليبي لآية مبادرات تدعو لوقف إطلاق النار مع المليشيات المدعومة من حكومة الوفاق الليبية.



وقال في تغريدات عبر "تويتر": "إصرار المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي على رفض أية مبادرات تدعو إلى وقف معركة طرابلس التي تستهدف تحرير العاصمة من الإرهابيين، موقف مبدئي يعبر عن ثقة الجيش الليبي في قدراته وإصراره علي تحقيق النصر علي الخونة عملاء أردوغان".

وأضاف: "منذ نحو الساعه ترددت أنباء الجيش الليبي على مقر كتيبة (غنيوه الكلكي) في محور صلاح الدين، وهي من أخطر المليشيات الإرهابيه في طرابلس، وهذا يعني أن القوات الليبية دخلت طرابلس عمليًا وبدأت في تحرير أحيائها".

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وأضاف: "وهناك معلومات تقول إن كتيبة الإرهابي صلاح بادي عادت إلي مصراته للدفاع عنها بعد تحرير الجيش الليبي لمنطقة سرت والزحف باتجاه مصراتة".

وأوضح: "وأيضًا المعلومات تشير إلى انسحاب كتيبة زليتين للدفاع عن زليتين ، الميليشيات الإرهابيه في طرابلس في حالة انهيار والانتصار أصبح على مقربة، جيش ليبيا العظيم ينتصر لإرادة الشعب ويقطع الطريق على المرتزقة الأتراك وعملائهم".

ورفض قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، مساء أمس الخميس الدعوة التي وجهتها أنقرة و موسكو الأربعاء لوقف إطلاق النار معلنا استمرار العمليات العسكرية ضد القوات المليشيات التابعة لحكومة الوفاق الوطني.