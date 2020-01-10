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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخطوط الألمانية توقف رحلاتها إلى إيران لأسباب أمنية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يناير 2020
قالت شركة الخطوط الجوية الألمانية ”لوفتهانزا“، أنها أعادت طائرتها المجدولة برقم (LH600) إلى فرانكفورت والتي كانت متجهة للعاصمة الإيرانية، طهران لأسباب أمنية.
وبحسب وكالة أنباء الأناضول، أوضحت الشركة في بيان، الجمعة، أن القرار جاء نتيجة لإعادة تقييم الحالة الأمنية المتغيرة حول مطار طهران.
وأشارت إلى أنها تواصل تقييم الوضع مع السلطات، مؤكدة أنها بعد الحصول على المعلومات التفصيلية سيتم تحديد ما إذا كانت ستواصل رحلاتها المخطط لها في الأيام القادمة أم لا.
وسقطت، الأربعاء، طائرة ركاب أوكرانية من طراز ”بيونغ 737“ تقل 176 راكبا بعد إقلاعها بدقائق من مطار الإمام الخميني في العاصمة الإيرانية طهران.
وكشف تقرير لمنظمة الطيران المدني الإيرانية، الخميس، أنّ الطائرة الأوكرانية المنكوبة استدارت للعودة إلى المطار الذي أقلعت منه في العاصمة طهران، بعد نشوب حريق بها ومواجهتها مشكلة.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الخميس، إن بلاده لديها معلومات استخباراتية تفيد أن الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران، سقطت بصاروخ إيراني.
كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن ثمة ”مجموعة معلومات“ تفيد بأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة في طهران، أسقطها صاروخ إيراني.
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