بريطانيا تنصح رعاياها بعد السفر إطلاقاً إلى إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يناير 2020

نصحت بريطانيا اليوم الجمعة رعاياها بعدم السفر إطلاقا إلى إيران، مشيرة إلى أن هناك معلومات توحي بأن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت يوم الأربعاء ربما سقطت بصاروخ إيراني.



وقال وزير الخارجية دومينيك راب "نظرا لكتلة المعلومات التي تشير إلى أن رحلة الخطوط الدولية الأوكرانية رقم 752 سقطت بصاروخ إيراني أرض/جو، ونظرا لاحتدام التوتر، فإننا ننصح الآن جميع المواطنين البريطانيين بعدم السفر إلى إيران".

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وأضاف "وننصح أيضا بعدم استخدام الرحلات الجوية إلى إيران أو منها أو داخلها". وتابع قائلا "هناك حاجة ملحة لإجراء تحقيق كامل وشفاف حتى نتبين سبب الحادث".

وفي وقت سابق، تحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قائلا إن هناك "مجموعة معلومات" تفيد بأن طائرة البوينغ 737 الأوكرانية أسقطت بصاروخ إيراني.

وجاء في بيان لجونسون حول الكارثة الجوية التي لقي فيها أربعة بريطانيين مصرعهم "باتت هناك مجموعة من المعلومات تفيد بأن الطائرة أُسقِطت بصاروخ أرض-جو إيراني. ربما لم يكن الأمر متعمداً"، في استنتاج مماثل لما أعلنه نظيره الكندي جاستن ترودو.

ويعتقد مسؤولون أميركيون أن إيران أسقطت بطريق الخطأ طائرة الركاب الأوكرانية التي تحطمت فجر الأربعاء، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصاً، حسبما ذكرت وسائل إعلام أميركية الخميس.