صحيفة إماراتية: تركيا مشروع توسّعي فاشل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صحيفة إماراتية: تركيا مشروع توسعي فاشل

الجمعة 10 يناير 2020

الخليج 365 - متابعات

قالت صحيفة البيان الإماراتية في إفتتاحيتها اليوم أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فشل في الحصول على أي دعم دولي لعمليته المرتقبة في ليبيا، وتبعثرت أحلام أنقرة بعد مواجهة الافتراضات الخاطئة التي تنتهجها الحكومة التركية إزاء المنطقة العربية.



وأكدت الصحيفة أن جلّ الدول إقتنعت أن دعم خطة أردوغان سيزيد من تأجيج الفوضى والصراع في ليبيا، ويعطّل التوافق بين الأطراف الليبية، إذ أن أنقرة خسرت مصداقيتها في المنطقة بسبب رهانها على جماعة الإخوان الإرهابية التي يعتبرها الجميع تهديداً وجودياً. فبدلاً من اتباع سياسة احتلالية، يتعين على تركيا العمل تجاه اتفاق سلام يعيد الأمن والاستقرار لليبيا.

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وأشارت إلى إن «حكومة الوفاق» تحولت إلى بوابة للمخططات التركية الساعية إلى مد النفوذ في البلاد وتحقيق أحلام أردوغان.

ولفتت الصحيفة إلى أنه يبدو واضحاً ارتهانها إلى الأجندات التركية لدرجة الإصرار على تسليم ليبيا إلى الأتراك في محاولة للحفاظ على السلطة، بعد تقهقر ميليشياتها في الميدان واقتراب الجيش الليبي من تحرير طرابلس، لكن تلاعب أنقرة بالمصطلحات في الاتفاق كشف نواياها الاستعمارية.

وبينت الصحيفة أن سياسات تركيا تعتمد على التدخل في شؤون الدول الأخرى، من خلال توفير غطاء للإرهاب لمنع تطور أي موقف ليبي يؤدي إلى تحقيق الوحدة.أطماع أردوغان التوسعية وأحلامه الاستعمارية لا تعترف بالحدود ولا بسيادة الدول، فأنقرة تمارس الوصايا الاحتلالية.

وأضافت "لكنها تتناسى أن خطواتها باتت مفضوحة، فرفض المحيط الإقليمي لمخططها في ليبيا، جاء ليؤكد أن مشروع الامبراطورية العثمانية قد أفلس وانتهت صلاحيته. تاريخ الاستعمار لا يعاد، وإذا أعيد فلن يكون إلا في شكل مهزلة".