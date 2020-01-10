شكرا لقرائتكم إيران تنفي إسقاط الطائرة بصاروخ.. وأوكرانيا لا تستبعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نفت إيران فرضية سقوط الطائرة الأوكرانية إثر إصابتها بصاروخ، فجر الأربعاء، ما أودى بحياة 176 شخصاً، معتبرة أن كافة التصريحات الغربية التي صبت في هذا الشأن "حرب نفسية" ضدها.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في بيان نشره التلفزيون الرسمي مساء الخميس، إن "كل تلك التقارير الغربية التي تحدثت عن إسقاط الطائرة بصاروخ حرب نفسية ضد إيران. بإمكان كل تلك الدول التي كان لها مواطنون على الطائرة إيفاد ممثلين، وندعو بوينغ لإيفاد ممثلها للانضمام إلى عملية فحص الصندوق الأسود".

"غير وارد تقنياً"

إلى ذلك، أكد رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني علي عابد زادة في مؤتمر صحافي، الجمعة، أن احتمال أن تكون الطائرة الأوكرانية أصيبت بصاروخ "غير وارد من الناحية التقنية". كما أوضح قائلاً: "الطائرة الأوكرانية اشتعلت فيها النيران لأكثر من دقيقة، ولو كانت أصيبت بصاروخ لانفجرت على الفور".

إلى ذلك، أضاف: "قادرون على تحليل الصندوق الأسود للطائرة، وسنستمد العون من أوكرانيا". وتابع: "بعد التحدث مع الخبراء الأوكرانيين نعتزم تحليل الصندوق الأسود في البلاد، ولكن لو كان بحاجة إلى معدات خاصة لتحليل محتوياته فحينها سنتخذ قرارا آخر، وقد نرسله إلى روسيا أو كندا".

بقايا الطائرة الأوكرانية (رويترز)

وكشف أن قائد الطائرة طلب العودة قبل سقوطها.

أوكرانيا لا تستبعد

في المقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إنه لا يستبعد احتمال سقوط طائرة شركة الخطوط الدولية الأوكرانية في إيران هذا الأسبوع نتيجة إصابتها بصاروخ، ما أدى لمقتل جميع من كانوا على متنها لكن ذلك لم يتأكد حتى الآن.

وأضاف أنه سيتناقش مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بشأن التحقيق في وقت لاحق الجمعة.

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وكان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو أعلن مساء الخميس، أن معلومات بلاده الاستخباراتية تفيد بوجود أدلة تشير إلى أن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت الأربعاء، مودية بحياة 176 شخصاً، أسقطت بصاروخ إيراني من صناعة روسية. وأضاف أن طائرة البوينغ 737 الأوكرانية التي تحطّمت قرب طهران فجر الأربعاء أصيبت عن طريق الخطأ بصاروخ إيراني.

بدوره، تحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن فرضية استهداف الطائرة المنكوبة بصاروخ أيضاً. وقال في بيان مساء الخميس: "باتت هناك مجموعة من المعلومات تفيد بأن الطائرة أُسقِطت بصاروخ أرض-جو إيراني. ربما لم يكن الأمر متعمداً"، في استنتاج مماثل لما أعلنه نظيره الكندي.

فرنسا مستعدة للمساهمة في التحقيق

من جهته، أعلن وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان، الجمعة، أن فرنسا مستعدة للمساهمة في التحقيق بشأن تحطم طائرة أوكرانية يوم الأربعاء في إيران. وقال الوزير لإذاعة آر.تي.إل "من المهم استيضاح الأمر قدر المستطاع وبأسرع وقت ممكن".

وكان فارهاد بارواريش، مندوب إيران لدى منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة، قال أمس الخميس إن فرنسا قد تشارك في التحقيق نظرا لأنها واحدة من الدول التي تصنع بها محركات الطائرة.

من حطام الطائرة الأوكرانية(رويترز)

"الخطأ القاتل"

يذكر أن عدة مسؤولين أميركيين كانوا أكدوا في وقت سابق الخميس لرويترز أن الطائرة الأوكرانية أسقطت "على الأرجح بصاروخين إيرانيين".

ويعتقد هؤلاء أن إيران أسقطت عن طريق الخطأ طائرة الركاب الأوكرانية التي تحطمت، فجر الأربعاء، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصاً.

بدورها، نقلت مجلة نيوزويك ومحطتا "سي بي إس" و"سي إن إن" عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم قولهم إنهم يزدادون ثقة بأن أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية أسقطت الطائرة بطريق الخطأ، بناءً على بيانات الأقمار الاصطناعية والرادار والبيانات الإلكترونية.