شكرا لقرائتكم مليونية في العراق.. بدء توافد المحتجين إلى ساحة التحرير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توافد المتظاهرون العراقيون بأعداد كبيرة صباح اليوم إلى ساحة التحرير وسط بغداد، وذلك للمشاركة في مليونية الجمعة، وقاموا بإيقاظ جميع من كان نائماً في الساحة تجهيزا للتظاهرات، هاتفين "النايم هكذا يقعدوه.. قوم اليوم مليونية.. قوم".

فيما هتف المتظاهرون في الحلة مركز محافظة بابل (وسط البلاد)، بالقول "لا أميركا ولا إيران سنة وشيعة اخوان".

وفي واسط (وسط البلاد)، خرج أعداد كبيرة منذ الصباح على وقع الأغاني الوطنية والهتافات قائلين "هذه رسالة من الشعب، الأحزاب وقفوها!".

أما في الناصرية فتعالت الهتافات قائلة ""اليوم الساحة تخوف، متروسة ذيابة".

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يأتي ذلك بالتزامن مع دعوات أطلقها ناشطون لتظاهرة مليونية مركزية في ساحة التحرير ظهر الجمعة للتأكيد على المطالب والضغط على النظام السياسي من أجل الإسراع بتنفيذها، فيما تداولت مواقع التواصل هاشتاقات #مليونية_10_1 #مليونية_العراق #خارجون_بكانون.

ساحة التحرير صباح الجمعة 10 يناير 2020

استعادة القرار العراقي

وحمل المتظاهرون لافتات مدون عليها عبارات تطالب العراقيين بالمشاركة بقوة في هذه المليونية وعدم الاكتفاء بالمتابعة من على مواقع التواصل الاجتماعي للتأكيد على إسقاط النظام السياسي الحالي، وحل مجلس النواب، وصولا إلى استعادة العراق وقراره بعيدا عن الهيمنة الإيرانية وأحزابها وأذرعها.

يذكر أن الاحتجاجات التي انطلقت من العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي ما زالت مستمرة، في أطول احتجاجات شهدها العراق على مر التاريخ. وقد سقط خلالها أكثر من 500 قتيل وأكثر من 20 ألف جريح، بحسب البيانات الحكومية.

إلى ذلك، يعيش العراق، تصعيداً بين الولايات المتحدة وإيران وذلك بعد مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية أميركية استهدفت مطار بغداد الجمعة الماضية، إلا أن كل تلك التوترات والتهديدات المتبادلة بين البلدين، لم تثن المحتجون على ما يبدو من المضي في مطالبهم والتمسك بتشكيل حكومة مستقلة بعيدا عن الأحزاب والمحاصصة، واجراء انتخابات نيابية مبكرة، على الرغم التوتر المتصاعد في البلاد.