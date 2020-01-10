فرنسا: إيران قد تمتلك قنبلة نووية في غضون عام أو إثنين

قالت فرنسا إنه إذا استمرت إيران في خرق الاتفاق النووي، فمن الممكن أن تمتلك قنبلة نووية في غضون عام أو إثنين.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة، إن إيران من المحتمل أن تمتلك قنبلة نووية في غضون عام أو إثنين، في حال استمرارها اختراق الاتفاق النووي الذي تم توقيعه في عام 2015.

وأضاف لو دريان أن "الإيرانيين اليوم، ليسوا في وضع يسمح لهم بالحصول على القنبلة النووية، لكن إذا استمروا في خرق اتفاقية فيينا، فعندئذ سيتمكنون خلال فترة زمنية قصيرة إلى حد ما، بين سنة وسنتين، من الوصول إلى السلاح النووي".

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ومؤخراً، تصاعدت المواجهة بين إيران والولايات المتحدة بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مايو 2018، عن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي وُقع عام 2015، حيث رفعت تدريجياً العقوبات المفروضة على إيران في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وفي الخامس من يناير الجاري، أعلنت إيران تخليها عن جميع القيود على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق النووي المبرم بين إيران والسداسية الدولية، وذلك بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بغارة أمريكية في العراق.