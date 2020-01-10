معلوف: اذا استجد شيء طارىء على الحكومة يجب ان نضع الناس بالصورة

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​إدي معلوف​ "اننا نحتاج الى حكومة قادرة على معالجة ​الوضع الاقتصادي​، فهموم الناس اليوم هي الوضع الاقتصادي وهذه اولوية"، مشيراً الى أن "انعكاسات ما يحصل بالمنطقة ان يعقّ الملف الحكومي".

وفي حديث اذاعي له، اوضح معلوف أن "الاشخاص الذين يتواصلون مع رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ بالمباشر نريد ان يشرحوا لنا ما يحصل"، مشيراً الى انه "يمكن ان يكون لديهم قراءة متعلقة بالوضع الاقليمي الذي استجد لان ما حل ليس سهلا".

وأكد "اننا نتمنى على الجميع ان يوضحوا مواقفهم للعلن لان الجميع يريد حكومة اليوم قبل الغد، وهذا الكلام يجب ان يكون واضحا ولا يمكننا ان نعيش بهذه الضبابية".

وشدد معلوف على انه "اليوم اذا استجد شيء طارىء على الحكومة يجب ان نضع الناس بالصورة ويجب ان تتوضح الامور"، لافتاً الى أن "موقف تكتلنا كان واضحا ونحن ندعو للاسراع ب​تشكيل الحكومة​ وليس نحن من نتعاطى مباشرة بتشكيل الحكومة، ويجب المعني الاول ان يفسر للناس ما يحصل، نحن قدمنا كل التسهيلات للحكومة واذا رأينا مقومات النجاح تأخذون ثقتنا ب​مجلس النواب​".

وأكد أن "كنا نظن أنه بالحكومة السابقة يمكننا ان ننجز ولكن ادارة الحكومة السابقة والحاجة للتوافق على اصغر بند وعدم استعمال التصويت اشعرنا ان الحكومة لا يمكن ان تكمل، وكلام رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ في 13 تشرين سبقتنا اليه الناس في 17 تشرين"، مشيراً الى أن "هذه الحكومة التي نريدها تنفذ القرارات القاسية والجريئة".

واعتبر معلوف ان "هناك ابن ست وابن جارية في تشكيل الحكومة ولا يجب ان يكون هناك معيارين بل معيار واحد"، مشدداً على "أننا مستعدون للمساعدة وتسهيل تشكيل الحكومة".

وأكد ضرورة ان "تكون الحكومة المقبلة حكومة عمل وحكومة انجاز، والوجوه التي تحويها يجب ان تكون قادرة على التغيير والحكومة لا تقلع دون ثقة مجلس النواب".