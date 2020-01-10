أبو فاعور عرض مع لازاريني الأوضاع العامة في لبنان

اجتمع وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور، مع الممثل المقيم ومنسق الشؤون الانسانية للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني، وعرض معه الأوضاع العامة في لبنان.
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