أبو فاعور عرض مع لازاريني الأوضاع العامة في لبنان

اجتمع وزير الصناعة في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​وائل أبو فاعور​، مع الممثل المقيم ومنسق الشؤون الانسانية للأمم المتحدة في ​لبنان​ ​فيليب لازاريني​، وعرض معه الأوضاع العامة في لبنان.

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