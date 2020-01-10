خواجة: ايران تُعاقب اليوم بسبب وقوفها الى جانب فلسطين

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​محمد خواجة​ الى ان "​ايران​ تحولت من الحليف الأول ل​اسرائيل​ في المنطقة الى العدو الأول"، معتبرا انه "اذا تخلت ايران عن القضية ال​فلسطين​ية فأن ​أميركا​ مستعدة لتسمليها المنطقة بأكملها"، مؤكدا ان "ايران تُعاقب اليوم بسبب وقوفها الى جانب فلسطين والقدس".

وفي حديث تلفزيوني، راى خواجة أن "الامر الذي يجب ان نلتفت له هو ان ايران في صراعها مع ​اميركا​ كانت تستخدم استراتيجية القتال خارج الاسوار عبر اذرعها ولكنها اليوم بعد الضربة التي ادت الى اغتيال قائد ​فيلق القدس​ السابق ​قاسم سليماني​ انتقلت الى الاشتباك المباشر وهي تمتلك ارادة اقوى بكثير من ارادة الولايات المتحدة التي تتفوق عليها في الجانب العسكري"، مشيرا الى ان "تدخل ايران في المنطقة يندرج في اطار دعم حركات المقاومة التي تتعرض لاعتداءات اسرائيلية".

من جهة اخرى، أكد خواجة ان "في كل تنظيم أو حزب سياسي هناك العشرات من الاشخاص الذين يمتلكون البعد السياسي وفي الوقت نفسه هم اصحاب اختصاص"، مضيفا: "القول ان كل من تعاطى في الشأن السياسي هو فاسد هو امر ظالم".