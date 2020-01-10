مراد: لعقد اجتماعات استثنائية لتصريف الأعمال لنخفف معاناة المواطنين

لفت الوزير في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​حسن مراد​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "منذ استقالة ​الحكومة​ ونحن ننادي بضرورة الإستمرار في تحمل مسؤولية تصريف الأعمال تيسيرا لأمور المواطنين لأنه لا يجوز الهروب من المسؤولية والتخلي عن معالجة هموم الناس تحت أي ظرف، بل علينا المبادرة لعقد اجتماعات استثنائية لتصريف الأعمال لنخفف معاناة المواطنين".

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