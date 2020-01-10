جميل السيد: هل المطلوب طمأنة اللصوص وإفلاس الناس؟

سأل النائب ​اللواء​ ​جميل السيد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي :"لماذا يخافون من ​حكومة​ تكنوقراط طالما هم قادرون على حجب الثقة عنها وإسقاطها عندما يريدون، ولماذا يتحججون بأوضاع إقليمية لفرض حكومة سياسية بينما ​المقاومة​ نفسها لم تطلب ذلك".

وتابع النائب السيد :"هل المطلوب طمأنة اللصوص وإفلاس الناس بالجوع وبلا كهرباء ومحروقات"، متسائلا :"هل هكذا تواجهون الأخطار أم تزيدونها؟".

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