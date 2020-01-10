نقولا نحاس: نعيش في ازمة وتعثر على كل الاصعدة

اعتبر مقرر ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​نقولا نحاس​ في حديث اذاعي "اننا نعيش في ازمة وتعثر على كل الاصعدة"، مشددا على "ضرورة ان تكون لدينا قيادة لديها مصداقية وقبول من الجهات الخارجية".

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