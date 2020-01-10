أكد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال فادي جريصاتي خلال جولة له على معمل فرز ومعالجة النفايات في الكرنتينا أنه "نعمل على المناقصات الخاصة بمعامل الفرز لأنه لا نتسطيع تلزيم المعامل بطريقة غير شفافة"، لافتا إلى انه "حصل تأخير في تنفيذ الخطة لأن في الفترة السابقة لم تكن الدولة تعمل كما يجب".
ولفت إلى انه "طلبت من مجلس الانماء والاعمار اكمال العمل على الملف لأن الموضوع حيوي ولا يحتمل التأخير"، موضحا ان "التأخير الكبير الحاصل هو في معمل الكوستابرافا وعندما ينتهي تكون خطة بيروت وجبل لبنان قد انتهت".
وأضاف " التحدي الاكبر الذي لدينا في لبنان هو ايجاد مطامر"، لافتا إلى ان "معمل الكرنتينا سيتطور وهو يعطي فعالية لمعالجة مشكلة النفايات وأنا وزير تصريف أعمال وأقوم بمهامي مئة بالمئة وهذا من واجبي".
وشدد على انه "ليست وزارة البيئة من تدير هذه المعامل بل تشرف عليها فقط، انما من يديرها فهو مجلس الانماء والاعمار". وقال: "لا زلت وزير تصريف أعمال وأقوم مهامي مئة بالمئة وهذا أقل واجبي تجاه الشعب اللبناني".
كانت هذه تفاصيل خبر جريصاتي: نعمل على مناقصات معامل الفرز مع مجلس الانماء ومعمل الكرنتينا سيتطور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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