جريصاتي: نعمل على مناقصات معامل الفرز مع مجلس الانماء ومعمل الكرنتينا سيتطور

أكد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ​فادي جريصاتي​ خلال جولة له على معمل فرز و​معالجة النفايات​ في ​الكرنتينا​ أنه "نعمل على المناقصات الخاصة بمعامل الفرز لأنه لا نتسطيع تلزيم المعامل بطريقة غير شفافة"، لافتا إلى انه "حصل تأخير في تنفيذ الخطة لأن في الفترة السابقة لم تكن ​الدولة​ تعمل كما يجب".

ولفت إلى انه "طلبت من ​مجلس الانماء والاعمار​ اكمال العمل على الملف لأن الموضوع حيوي ولا يحتمل التأخير"، موضحا ان "التأخير الكبير الحاصل هو في معمل ​الكوستابرافا​ وعندما ينتهي تكون خطة ​بيروت​ وجبل ​لبنان​ قد انتهت".

وأضاف " التحدي الاكبر الذي لدينا في لبنان هو ايجاد مطامر"، لافتا إلى ان "معمل الكرنتينا سيتطور وهو يعطي فعالية لمعالجة ​مشكلة النفايات​ وأنا وزير تصريف أعمال وأقوم بمهامي مئة بالمئة وهذا من واجبي".

وشدد على انه "ليست ​وزارة البيئة​ من تدير هذه المعامل بل تشرف عليها فقط، انما من يديرها فهو مجلس الانماء والاعمار". وقال: "لا زلت وزير تصريف أعمال وأقوم مهامي مئة بالمئة وهذا أقل واجبي تجاه ​الشعب اللبناني​".