طقس اليوم غائم جزئيّاً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن الطقس يستقر تدريجيّاً يوم الجمعة على الحوض الشرقي للمتوسط، يتحوّل يوم الأحد إلى متقلّب.
وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئيّاً بالاجمال دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع امطار محلية خفيفة في التفرة الصباحية خاصة في المناطق الجنوبية مع بعض الثلوج على ارتفاع ٩٠٠ متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر ويتحول مساءً الى قليل الغيوم. يتكون الجليد على الطرقات الجبلية اعتباراً من ارتفاع 1000 متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الاولى كما يتكون الضباب على المرتفعات.
السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة . يتكون الجليد على الطرقات الجبلية اعتباراً من ارتفاع 1100متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الاولى مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.
الأحد: غائم جزئيّاً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، يتحوّل بعد الظهر إلى غائم مع تساقط أمطار وثلوج متفرّقة على ارتفاع 1300م مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.
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