طقس اليوم غائم جزئيّاً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن ​الطقس​ يستقر تدريجيّاً يوم الجمعة على الحوض الشرقي للمتوسط، يتحوّل يوم الأحد إلى متقلّب.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئيّاً بالاجمال دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ مع امطار محلية خفيفة في التفرة الصباحية خاصة في المناطق الجنوبية مع بعض ​الثلوج​ على ارتفاع ٩٠٠ متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر ويتحول مساءً الى قليل الغيوم. يتكون الجليد على ​الطرقات الجبلية​ اعتباراً من ارتفاع 1000 متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الاولى كما يتكون ​الضباب​ على المرتفعات.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة . يتكون الجليد على الطرقات الجبلية اعتباراً من ارتفاع 1100متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الاولى مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الأحد: غائم جزئيّاً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، يتحوّل بعد الظهر إلى غائم مع تساقط ​أمطار​ وثلوج متفرّقة على ارتفاع 1300م مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.