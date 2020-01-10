أعلنت ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "​الريجي​" أن لجان الشراء التابعة لها ستبدأ الأربعاء 22 كانون الثاني الجاري عملية تسلّم محاصيل ​مزارعي التبغ​ في ​البقاع​ لموسم 2019. وأوضحت "الريجي" أن تسلّم المحاصيل سيجري في مستودعات الادارة في البقاع

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الريجي" تبدأ في 22 الجاري تَسَلُّم محاصيل مزارعي التبغ في البقاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.