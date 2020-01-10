هاشم: من حق المودعين الاعتراض والمطالبة بحقوقهم

اعتبر عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان "​المصارف​ غير مجبرة على الدفع للمودعين ب​الدولار​ معادلة مهمة وفكرة ممكن مناقشتها اذا كانت الودائع بالعملة الوطنية اما اذا كانت الوديعة بالدولار اوالعملات الأخرى"، متسائلا :"أي تفسير لهذا الإجراء الذي يخالف الأصول والمنطق ومن حق المودعين الاعتراض والمطالبة بحقوقهم بعيدا عن القرارات الارتجالية".

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