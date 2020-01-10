وزير دفاع إيران: اغتيال أميركا لسليماني مثال حقيقي على إرهاب الدولة

أعلن وزير الدفاع الإيراني ​أمير حاتمي​ في ​اتصال​ هاتفي مع نظيره الياباني أن "عملية اغتيال قائد ​فيلق القدس​ في ​الحرس الثوري​ ​اللواء​ ​قاسم سليماني​، هو إرهاب دولة، وذلك وفقا لقرارات ​مجلس الأمن​ ذات الصلة."

وأشار حاتمي الى ان "الإجراء الأميركي في اغتيال الجنرال سليماني هو مثال حقيقي على إرهاب ​الدولة​"، مشددا على أنه "من أجل وقف التصعيد في المنطقة وفرض الاستقرار والأمن فيها يجب إنهاء الاحتلال الأميركي وتدخلها بالشؤون الداخلية لبلدان المنطقة".

من جانبه أعرب وزير الدفاع الياباني، تارو كونو، عن استعداد بلاده للقيام بدور لاحتواء التوتر وتحقيق ​السلام​ والاستقرار في المنطقة.

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