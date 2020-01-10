متحدث بإسم الحكومة اليابانية: آبي سيبدأ جولة خليجية يوم السبت

أكد الناطق باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا، أن "رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي سيبدأ اعتباراً من السبت 11 كانون الثاني وحتى 15 منه، زيارة إلى دول خليجية، تضم السعودية والإمارات وسلطنة عُمان، في وقت يسعى لتفسير قرار طوكيو نشر سفينة عسكرية وطائرتي مراقبة في المنطقة لـ"ضمان سلامة السفن المرتبطة باليابان".
ولفت سوغا إلى أن آبي "سيتبادل الآراء مع الدول الثلاث لمنع مزيد من التصعيد في الوضع المتوتر في الشرق الأوسط"، مشيرا الى أنه "في كل من هذه الدول، نخطط طلب التعاون لضمان إمداد مستقر للطاقة وسلامة السفن".
وأفادت اليابان الشهر الماضي أنها سترسل مدمّرة للقيام بأنشطة استخباراتية إضافة إلى طائرتي مراقبة من طراز "بي-3سي" إلى الشرق الأوسط لكنها لن تنضم إلى التحالف الذي تقوده واشنطن في المنطقة.
وحاولت اليابان جاهدة تحقيق توازن بين تحالفها المهم مع واشنطن وعلاقاتها التاريخية ومصالحها مع إيران.
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