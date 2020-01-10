رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية: المؤكد بالنسبة لنا أن الطائرة الأوكرانية لم تصب بصاروخ

اعلن رئيس منظمة الطيران الإيرانية علي عابد زادة ان "المؤكد بالنسبة لنا أن الطائرة الأوكرانية لم تصب بصاروخ"، مشيرا الى ان "الطيار قرر الرجوع بعد الإقلاع ولا نعرف لماذا لم يتمكن من العودة".
وشدد زادة على ضرورة عدم استباق نتائج تحليل الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية، معتبرا ان "موضوع سقوط الطائرة الاوكرانية قضية تخصصية وتصريحات الاميركيين بشأنها سياسية بينما ينبغي ان تكون علمية"، لافتا الى ان "قراءة بيانات الصندوق الأسود قد تطول، والتحقيق في سقوط الطائرة يستغرق وقتاً طويلاً، ربما سنة أو سنتين".
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