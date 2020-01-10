السيطرة على الحريق الذي اندلع أمس في معمل ميموزا في المنصورية

سيطر ​الدفاع المدني​ على الحريق المندلع منذ مساء امس في معمل ميموزا في ​المنصورية​، ولم تعد النيران تهدد المباني السكنية المحيطة والتي تم اجلاؤها ليلا.

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