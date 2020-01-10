الرئيس عون عرض مع حاكم مصرف لبنان الواقع النقدي في البلاد

التقى رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ وعرض معه الواقع النقدي في البلاد وعمل ​المصرف المركزي​. وحضر اللقاء وزير الدولة لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ في حكومة تصريف الأعمال ​سليم جريصاتي​.

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