اقتحمت مجموعة من ​المحتجين​ مبنى مؤسسة كهرباء بعلبك في دورس، واحتجزت الموظفين في مكاتبهم ومنعتهم من مزاولة عملهم. كما منعت آخرين من دخول المبنى، احتجاجا على زيادة ساعات التقنين في المنطقة، وسط إجراءات أمنية اتخذها ​الجيش​ من دون تصادم مع المحتجين.

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كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة من المحتجين دخلت مبنى مؤسسة كهرباء بعلبك ومنعت الموظفين من العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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