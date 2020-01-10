مجموعة من المحتجين دخلت مبنى مؤسسة كهرباء بعلبك ومنعت الموظفين من العمل

اقتحمت مجموعة من المحتجين مبنى مؤسسة كهرباء بعلبك في دورس، واحتجزت الموظفين في مكاتبهم ومنعتهم من مزاولة عملهم. كما منعت آخرين من دخول المبنى، احتجاجا على زيادة ساعات التقنين في المنطقة، وسط إجراءات أمنية اتخذها الجيش من دون تصادم مع المحتجين.
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