الرئيس الأوكراني: احتمال إسقاط الطائرة في إيران ليس مستبعدا

اشار الرئيس الاوكراني فلاديمير زلينسكي الى انه "سنناقش مسار التحقيقات حول سقوط الطائرة في ​ايران​ مع وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​"، لافتا الى انه "لم نتأكد بعد من إسقاط الطائرة ب​صاروخ​ لكنه احتمال غير مستبعد".

وفي وقت سابق حذر زلينسكي من أي تكهنات بشأن ​​تحطم طائرة​​ ركاب أوكرانية قرب ​​طهران​​.

يذكر انه قتل نحو 170 شخصا في تحطم طائرة بوينغ 737 تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد إقلاعها صباح الأربعاء من طهران إلى كييف.