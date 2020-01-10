اشار الرئيس الاوكراني فلاديمير زلينسكي الى انه "سنناقش مسار التحقيقات حول سقوط الطائرة في ايران مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو"، لافتا الى انه "لم نتأكد بعد من إسقاط الطائرة بصاروخ لكنه احتمال غير مستبعد".
وفي وقت سابق حذر زلينسكي من أي تكهنات بشأن تحطم طائرة ركاب أوكرانية قرب طهران.
يذكر انه قتل نحو 170 شخصا في تحطم طائرة بوينغ 737 تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد إقلاعها صباح الأربعاء من طهران إلى كييف.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الأوكراني: احتمال إسقاط الطائرة في إيران ليس مستبعدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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