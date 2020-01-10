أكد رئيس منظمة الطيران الإيرانية علي عابد زادة أن "إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ غير واردة من الناحية التقنية"، مبينا أن "اشتعال الطائرة الأوكرانية لمدة دقيقة ينفي إصابتها بصاروخ".
وشدد زادة على أن "لا حساسية لدى إيران من تسليم الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة".
كانت هذه تفاصيل خبر الطيران المدني الإيراني: إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ غير واردة من الناحية التقنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.