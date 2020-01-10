الطيران المدني الإيراني: إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ غير واردة من الناحية التقنية

أكد رئيس منظمة الطيران ال​​​إيران​​​ية علي عابد زادة أن "إصابة الطائرة الأوكرانية ب​صاروخ​ غير واردة من الناحية التقنية"، مبينا أن "اشتعال الطائرة الأوكرانية لمدة دقيقة ينفي إصابتها بصاروخ".

وشدد زادة على أن "لا ​حساسية​ لدى إيران من تسليم الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة".