اعتصام أمام وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان في عاليه احتجاجا على التقنين

ينفذ عدد من المواطنين في هذه الاثناء اعتصاما أمام وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان في عاليه احتجاجا على التقنين في التيار الكهرباء.
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