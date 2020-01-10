تداول بمقاطع فيديو حول سقوط الطائرة الأوكرانية

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع ​فيديو​ قيل انه يظهر لخطة إسقاط ​طائرة​ ​الخطوط الجوية الأوكرانية​ بواسطة ​صاروخ​ إيراني. من جهة اخرى نشرت وسائل اعلام ايرانية فيديو جديد يظهر احتراق الطائرة الأوكرانية في السماء قبل سقوطها دون وجود مظاهر لأي اعتداء صاروخي.

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