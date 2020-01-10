دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters بيان: إيران تنفي إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ

دبي (رويترز) - قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي في بيان نشره التلفزيون الرسمي إن إيران نفت يوم الخميس أن تكون الطائرة الأوكرانية التي تحطمت قرب طهران قد أصيبت بصاروخ.

وقال البيان "كل هذه التقارير حرب نفسية ضد إيران... بإمكان كل تلك الدول التي كان لها مواطنون على الطائرة إيفاد ممثلين وندعو بوينج لإيفاد ممثلها للانضمام إلى عملية فحص الصندوق الأسود".

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)