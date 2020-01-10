رغم الطقس السيئ.. انتظام العمل في موانئ بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

انتظم العمل، اليوم الجمعة، في موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بصورة طبيعية على رغم سوء الأحوال الجوية.

كما انتظم العمل بمرفق المعديات العابرة بين ضفتي قناة السويس، ويعمل كوبري النصر العائم بمنطقة الرسوة بصورة طبيعية.

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يشار إلى أن محافظة بورسعيد، تشهد صباح اليوم الجمعة، موجة من الطقس السيء، وسقوط أمطار غزيرة على أحياء المدينة الساحلية، يصاحبها رياح متوسطة وانخفاض شديد في درجات الحرارة.

ورفعت الأحياء حالة الاستعداد إلى القصوى لكسح تجمعات مياه الأمطار من الشوارع، والتعامل مع موجة الطقس السيئ.

ويواصل المحافظ اللواء عادل الغضبان، ترأسه لغرفة عمليات المحافظة المرتبطة بغرف عمليات فرعية في الأحياء والمديريات الخدمية، لسرعة التعامل مع أي تداعيات أو أحداث طارئة نتيجة موجة الطقس السيئة.

