بالصور.. السيطرة على حريق في مخزن لقش الأرز بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:
تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق نشب بمخزن قش أرز بقرية "شنبارة الميمونة"، التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق.
تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمخزن قش أرز بقرية "شنبارة الميمونة" التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق.
ودفعت قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، بـ 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، حيث تمت السيطرة على النيران وإخمادها.
والتهم الحريق محتويات قش الأرز الموجود بالمخزن دون إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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