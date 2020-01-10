كوريا الجنوبية: نراقب عن كثب توترات الشرق الأوسط

قال وزير المالية الكورى الجنوبي ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية "هونج نام-كي"، إن سول تراقب عن كثب التوترات فى الشرق الأوسط، على الرغم من عدم تصاعد حدة الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف هونج، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة:" أن تخفيف التوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، أدى

إلى ارتفاع أسعار الأسهم المحلية واستقرار أسعار النفط في السوق المحلي وسعر الصرف، لكن تظل الشكوك قائمة".



وأشار فى اجتماع مع الوزراء ذوي الصلة بالاقتصاد، إلى أن الحكومة تراقب عن كثب الوضع وستتخذ الإجراءات إذا اقتضى الأمر، لافتا إلى أنه لا يوجد

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تأثير على المدى القصير على كوريا الجنوبية من توتر الشرق الأوسط.



يذكر أن الشرق الأوسط استحوذ على 70% من واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2019 ونحو 38% من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال.



وقالت كوريا الجنوبية، وهي خامس أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، إنها ستنظر في استخدام النفط من احتياطياتها الاستراتيجية إذا كانت هناك أزمة في تأمين إمدادات النفط.