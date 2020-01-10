شاهد.. انفجارات تهز مصفاة نفط في روسيا

نشر مقطع فيديو يظهر انفجارات ضخمة هزت مصفاة لتكرير النفط تابعة لشركة "لوك أويل" الروسية في مدينة أوختا بجمهورية كومي الواقعة في شمال شرقي روسيا.
يظهر من الفيديو، الذي التقطه شهود عيان، انفجاران وقعا في المصفاة، ليتبين فيما بعد أن السبب هو اشتعال مواد سريعة الاحتراق.
ووفقًا لسلطات مدينة أوختا فإن الحريق لم ينتشر خارج
وكان هذا الحريق الضخم نشب في المصفاة، أمس الخميس، وأعقبته انفجارات وامتد إلى مساحة تصل إلى آلاف الأمتار المربعة.
شاهد الفيديو..
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