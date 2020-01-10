مباحثات أمريكية أممية بشأن تطورات المنطقة وميثاق الأمم المتحدة

ناقش وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، التطورات في منطقة الشرق الأوسط. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس إن الجانبين ركزا - كذلك في الاتصال الهاتفي - على أهمية ميثاق الأمم المتحدة والذي كان القضية التي انصبت عليها المداولات المفتوحة على مستوى عال الخميس في مجلس الأمن الدولي. - على أهمية ميثاق الأمم المتحدة والذي كان القضية التي انصبت عليها المداولات المفتوحة على مستوى عال الخميس في مجلس الأمن الدولي.

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