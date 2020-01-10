ترامب: توقيع اتفاق التجارة مع الصين بعد منتصف يناير

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن توقيع اتفاق تجارة المرحلة 1 مع الصين قد يجري "بعد وقت قصير" من 15 يناير وهو التاريخ الذي أعلن الشهر الماضي أنه سيكون موعد التوقيع.

وقال ترامب في مقابلة مع وحدة لتلفزيون ايه.بي.سي في توليدو بولاية أوهايو "سنوقع في 15 يناير - أعتقد أنه سيكون 15 يناير ، لكن بعد وقت قصير من ذلك، لكن أعتقد 15 يناير - اتفاقاً كبيراً مع الصين."