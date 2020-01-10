قتلى وجرحى في غارات استهدفت مستودعات شرق سوريا

قتل ثمانية مقاتلين على الأقل من الحشد الشعبي العراقي جراء غارات نفذتها طائرات مجهولة، اليوم الجمعة، على مواقع في شرق سوريا قرب الحدود العراقية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم الجمعة.

وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن "طائرات مجهولة استهدفت مستودعات وآليات للحشد الشعبي في منطقة البوكمال" في محافظة دير الزور، وأسفرت عن مقتل "ثمانية مقاتلين عراقيين على الأقل"، بالإضافة إلى إصابة آخرين بجروح.