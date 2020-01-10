قتل ثمانية مقاتلين على الأقل من الحشد الشعبي العراقي جراء غارات نفذتها طائرات مجهولة، اليوم الجمعة، على مواقع في شرق سوريا قرب الحدود العراقية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم الجمعة.
وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن "طائرات مجهولة استهدفت مستودعات وآليات للحشد الشعبي في منطقة البوكمال" في محافظة دير الزور، وأسفرت عن مقتل "ثمانية مقاتلين عراقيين على الأقل"، بالإضافة إلى إصابة آخرين بجروح.
كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى في غارات استهدفت مستودعات شرق سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.