اليابان تطلب من الإنتربول إصدار إشعار بحق زوجة غصن

طلب ممثلو الادعاء في اليابان من الشرطة الدولية "إنتربول "إصدار إشعار بشأن كارول غصن، زوجة الرئيس السابق لشركة نيسان كارلوس غصن، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الجمعة .
وقدم ممثلو الادعاء في طوكيو الطلب عبر وكالة الشرطة الوطنية اليابانية.
وكان ممثلو الإدعاء في اليابان قد أصدروا يوم الثلاثاء الماضي مذكرة اعتقال بحق كارول غصن، الموجودة حالياً في لبنان، لاتهامها بالشهادة الزور، وفقاً لوكالة أنباء بلومبرج.
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