رهط: تعطيل الدراسة في مدرسة الشيخ خميس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة الشيخ خميس الابتدائية بمدينة رهط في منطقة النقب، جنوبي البلاد، الإضراب الاحتجاجي بدءا من يوم بعد غد الأحد.

وصرحت اللجنة أنه "بعد جلسات عديدة مع رئيس البلدية، السيد فايز أبو صهيبان، مسؤول قسم التربية والتعليم، السيد فيصل الهزيل، نائب مهندس البلدية فوزي القريناوي، وكذلك المهندس آدم العثامين الذي أحصى الخلل الموجود من خلال زيارته كمرافق لرئيس البلدية، تم الاتفاق على عدة مواعيد لمباشرة العمل، ولكن بين الوعد والتنفيذ على ما يبدو يمكث التقصير".

وأضافت أنه "بعد أن وصلنا إلى استنتاج بأن طلباتنا ليست من ضمن أولويات البلدية ورئيسها لأسباب لا نعرفها، فإيمانا منا بأن الوقاية خير من العلاج، وأن سلامة أولادنا في غاية الأهمية بالنسبة لنا، قررنا كلجنة أولياء الأمور تعطيل الدراسة في مدرسة الشيخ خميس بداية من يوم الأحد الموافق 12.01.2020 إلى أن يتم احترام مطالبنا الشرعية".

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وختمت اللجنة بالقول: "فقط نود التذكير بأن الإضراب كان الوسيلة الأخيرة وليس الغاية".

هذا، وحاولنا في "عرب 48" الحصول على تعقيب بلدية رهط، لكن لم نتلق أي رد يذكر، وسنقوم بنشره إذا ما وصلنا لاحقا.