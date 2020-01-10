افلاس أحد أضخم شركات مستحضرات التجميل في تركيا

شهد قطاع مستحضرات التجميل، الذي كان بعيدا عن الأزمة الاقتصادية، أول عملية إفلاس.
وقضت الدائرة الأولى المختصة بنظر قضايا الإفلاس في إسطنبول بإفلاس شركة تكين أجار، بحسب البيان المنشور في الجريدة الرسمية.
وأوضح البيان أن رئاسة الدائرة الأولى للمحكمة التجارية في إسطنبول قضت بإفلاس شركة تكين أجار بموجب المادة رقم 177 من قانون الإفلاس والمصادرة اعتبارا من الساعة 14:25 من يوم 26 ديسمبر/ كانون الأول على أن تتولى دائرة الإفلاس تنفيذ القرار.
ولم يعد بالإمكان الولوج إلى الموقع الإكتروني لشركة “تكين أجار”، وكانت الشركة قد بدأت في إغلاق عدد من أفرعها.
أما عن وضع الشركات المكتوية بالاقتصاد المتدهور، فخلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019 وصل إجمالي الشركات التي طلبت تسوية إفلاس من المحاكم التجارية 2880 شركة، وذلك بعد أن كان عدد الشركات التي طلبت تسوية إفلاس العام قبل الماضي، 846 شركة.
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